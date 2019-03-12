В Twitter намерены открыть доступ к экспериментальному приложению

В Twitter проходит подготовка к запуску нового приложения twttr, которое предназначено доя того, чтобы обмениваться сообщениями, передает Tech Crunch.

Прототипное приложение Twitter станет доступно для тестирования, начиная с сегодняшнего дня.

Twttr впервые представили на конференции CES в январе этого года. Оно нужно, чтобы предложить пользователям Twitter более экспериментальное пространство для тестирования, где компания может опробовать новые идеи за пределами своей общедоступной сети.

Известно, что сначала новое приложение twttr будет сосредоточено на тестировании новых дизайнов для чатов.