В учебнике по украинскому языку для учеников 10 класса заметили ссылки на порносайт. Ее заметил пользователь TikTok под ником Toxacheep, передает УНН.

Так, ссылка была в учебнике для 10 класса издательства "Грамота", автор Александр Авраменко. Ее разместили в конце текста: "Школьный дресс-код: нужна ли ученикам форма?".

Если ввести эту ссылку в строку поиска, то появится страница с порнографическим контентом.

Как выяснили ученики, автор скорее всего, перепутал одну букву в ссылке. Novomyrgorod.com - сайт города, а Novomirgorod - сайт с контентом "для взрослых".

Добавим, что учебник по украинскому языку для учащихся 10 класса 2018 года издания можно приобрести в интернете за 200 грн.