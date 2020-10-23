В Україні напередодні виборів викрили три ботоферми, які поширювали фейки

В Україні напередодні місцевих виборів викрили діяльність трьох ботоферм, які поширювали деструктивний контект. Такі ферми діяли в Миколаєві та Івано- Франківську. Про це повідомили в Службі безпеки України.

У Миколаєві з початку передвиборчої кампанії зафіксували активність двох ботоферм, які розміщували матеріали для дискредитації чинної державної та обласної влади.

"Максимальна активізація поширення деструктивних матеріалів планувалася напередодні і безпосередньо в день проведення місцевих виборів. Для поширення неправдивої інформації вони використовували ряд бот-акаунтів", - повідомили в СБУ.

При цьому ботоферми працювали через російську веб-платформу.

За версією слідства, один із зловмисників також адміністрував в соцмережах групи з загальною аудиторією понад 300 тисяч учасників. Там він розміщував матеріали, які, згідно з висновком лінгвістичної експертизи, містили заклики до зміни меж території або кордонів України.

У рамках відкритої справи правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, засоби зв'язку і символіку країни-агресора. Також вилучено обладнання ботоферм - 5 сим-банків на 32 порту кожен, майже 4000 сім-карт операторів зв'язку. Встановлюються можливі зв'язки фігурантів з кураторами із спецслужб РФ.

А в Івано-Франківській області ботоферма діяла протягом 3 років, розміщуючи фейки в соцмережах і мессенжерах.

"Напередодні місцевих виборів в Україні клієнтами зловмисника стали переважно абоненти з РФ. Вони використовували анонімні профілі для незаконного впливу на громадську думку, поширення недостовірної та деструктивної інформації", - розповіли в СБУ.

Під час обшуку вилучено 2 VoIP шлюзи, 7 USB-модемів, більше тисячі сім-карт і комп'ютер, з якого він здійснював управління ботофермою. Відкрито кримінальну справу.

Як відомо, всього з початку року в СБУ заблокували 19 ботоферм загальною потужністю понад 60 тисяч ботів, а також 450 інтернет-агітаторів.

5 Канал

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