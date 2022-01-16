В Україні від сьогодні друковані ЗМІ повинні виходити українською мовою

За порушення вимог щодо мови друкованого видання штраф становитиме від 6 800 до 8 500 гривень

В Україні з неділі, 16 січня, набула чинності норма передбачена статтею 25 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", відповідно до якої, друковані засоби масової інформації в Україні мають видаватися державною мовою, інформує "Голос України".

Ця норма стосується як загальнодержавних, так і регіональних друкованих ЗМІ.

Зазначається, що друковані ЗМІ можуть видаватися іншими мовами за умови, що одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видаються українською мовою.

Всі мовні версії мають виходити в один день та видаватися під однаковою назвою, мати однаковий зміст, обсяг та спосіб друку, а також однакову нумерацію порядкових номерів.

Засновники (співзасновники) друкованих ЗМІ зобов'язані виготовляти, публікувати і доставляти обов'язковий примірник документів (номерів, випусків) державною мовою.

У кожному місці розповсюдження друковані ЗМІ українською мовою мають становити не менше 50% назв.

Нові норми не поширюються на друковані ЗМІ, що видаються винятково кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською та іншими офіційними мовами Європейського Союзу, незалежно від того, чи містять вони тексти українською мовою.

Для друкованихЗМІ місцевої сфери аналогічні вимоги набудуть чинності з 16 липня 2024 року.

З 16 січня 2021 року в Україні набула чинності 30 стаття мовного законну, яка зобов'язує здійснювати усі послуги в країні виключно державною мовою, якщо протилежного не вимагатиме сам клієнт. По матерiалам: ZN.UA