Сьогодні, 22 червня, у день початку німецько-радянської війни, яка забрала життя кожного п'ятого українця, в Україні відзначають День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни.

Історія пам'ятної дати

Цього дня, 22 червня, у 1941 році попри таємну угоду про ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа 1939 року) та тісну військово-економічну співпрацю із СРСР нацистська Німеччина атакувала радянські частини по всій лінії кордону від Балтійського до Чорного моря. Розпочалася німецько-радянська війна 1941- 1945 років як складова частина Другої світової війни.

Німецько-радянська війна тривала з 22 червня 1941 року до 8 травня 1945 року. Її бої стали одними з наймасштабніших у воєнній історії ХХ століття.

Протистояння між Німеччиною та СРСР на території України не припинялося впродовж 40 місяців, а на 35 з них припадають активні бойові дії. На українських землях було проведено 29 з 76 стратегічних наступальних операцій, у ході яких було знешкоджено понад 60% Вермахту.

За різними оцінками, в Україні загинуло від 8 до 10 млн людей, з них цивільного населення близько 5 млн, 2,2 млн було вивезено на примусові роботи до нацистської Німеччини, 10 млн втратило притулок. На руїни було перетворено понад 700 українських міст та селищ міського типу та майже 30 тис. сіл.

Появи Дня пам'яті

День пам'яті встановлено в Україні "з метою всенародного вшанування пам'яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, їх подвигу та жертовності ... на підтримку ініціативи громадських організацій ветеранів війни, праці, Збройних Сил і жертв нацистських переслідувань" згідно з указом президента України Леоніда Кучми "Про День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні" від 17 листопада 2000 року No 1245/2000.

Крім того, у 2011 році Верховна Рада затвердила обов'язкову хвилину мовчання за загиблими у війні - о 10:00. Також забезпечується призупинення роботи в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях, рух громадського та приватного транспорту з подаванням відповідних звукових сигналів.

Кабміну доручено щороку забезпечувати приспущення державного прапору України із чорними стрічками на будинках органів державної влади.

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