В Україні заборонили серіали й фільми з "любителями" окупантів

В Україні в першому півріччі 2021-го заборонили до показу та розповсюдження російський серіал "Не родись вродливою" і ще шість картин, знятих в РФ і Україні. Причиною такого рішення стали чотири російських артиста з чорного списку Мінкульту, повідомляється на сайті Державного агентства з питань кіно.

До чорного списку потрапили:

-серіал "Не родись вродливою" (Росія, 2005-2006);

- серіал "Не плач по мені, Аргентина!" (Росія, 2012-2013);

- серіал "Щасливої дороги!" (Росія, 2008);

- фільм "Шукайте маму" (Росія, 2012);

- фільм "Однокласниці" (Росія, 2007);

- фільм "Алі-Баба і сорок розбійників" (Україна, 2005);

- серіал "Офіцерські дружини" (Україна, 2015).

У Держкіно повідомляють, що дані фільми і серіали заборонені до показу через участь у них артистів з переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці України. Серед них - актриса Юлія Глібова, співак Денис Клявер, актори Костянтин Кабанов і Роман Курцин.

Згідно з даними на сайті Миротворець, Курцин незаконно відвідував Крим заради участі в зйомках російського пропагандистського фільму "Крим" про події так званої кримської весни.

Кабанов опинився в базі Миротворця через заперечення російської агресії і участь у пропагандистських заходах в окупованому Криму. Він виступав на фестивалі "Велике російське слово" в Ялті в 2017-му, а на премії російського телеканалу RU.TV відзначився "кращим кліпом", знятим на окупованому півострові.

Глібова порушувала український кордон заради відвідування окупованих територій Донбасу. Російська артистка брала участь у пропагандистських заходах терористів ЛНР і ДНР. Вона виступила на "дні шахтаря" в окупованому Луганську в 2017-му і на "дні залізничника" в окупованому Донецьку в 2018- му.

Клявер теж відвідував окупований Донецьк заради участі в концерті до "дня залізничника" в 2018 році.

23 червня Мінкульт за зверненням СБУ вніс до "чорного списку" російського співака Філіпа Кіркорова, який підтримував окупацію Криму.

Однак вже 27 червня Мінкульт прибрав Кіркорова з "чорного списку" на вимогу СБУ. 1 липня Мінкульт вніс до чорного списку російського коментатора Дмитра Губерніева.