В Украине могут исчезнуть два правительственных печатных издания

Сегодня, 23 октября, министр Кабмина Украины Дмитрий Дубилет сообщил о подаче законопроекта в Верховную Раду, в котором предлагается публиковать законы и прочую официальную документальную информацию на официальных сайтах, а не в официальных печатных органах.

Об этом министр заявил в Телеграм-канале, отметив, что законопроект уже подан в парламент Украины его командой.

"Только что мы подали в Раду законопроект, который должен избавить нас от странного архаизма. Сейчас, чтобы какой-то закон или постановление вступили в силу, они должны быть напечатаны в газетах "Голос України" или "Урядовий Кур'єр".Мы предлагаем публиковать законы и прочие акты на официальных сайтах, а не на бумаге, как и подобает в XXI веке", - говорится в сообщении Дубилета в социальной сети.

Что касается печатных изданий "Голос України" или "Урядовий Кур'єр", Дубилет отметил, что данный вопрос правительство будет обсуждать с обществом, чтобы определить "дальнейшую судьбу этих двух печатных изданий".

Ранее сообщалось, что 11 октября, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил о создании реестра государственных служащих Украины.

"Одна из ключевых задач, которая стоит перед мной и Нацагентством государственной службы, заключается в том, чтобы создать единый реестр государственных служащих", - отметил Дубилет.

Министр также сообщил, что сейчас проходит сбор информации от всех государственных администраций о количестве людей, которые работают на госслужбе.

По мнению Дмитрия Дубилета, новый реестр поможет организовать единую инфраструктуру для дальнейшей централизованной взаимодействия, организации любых видов обучения, централизованного оповещения.

Он добавил, что государственных служащих в Украине более 240 тысяч.

ASPI

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