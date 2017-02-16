В Украине намерены запретить соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники"

В МВД хотят запретить социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники" на территории Украины. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк во время брифинга в четверг, 16 февраля, передаёт корреспондент РБК-Украина.

"Одним из решений должно быть блокирование российских социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассники". Сегодня мы видим, что они являются основными распространителями антиукраинского контента", - заявил Шкиряк.

При этом Шкиряк добавил, что в Министерстве образования также должны поддержать эту инициативу и объяснять вред этих ресурсов.

Напомним, СБУ в Ужгороде задержала администратора пророссийских групп в соцсетях.