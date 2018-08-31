В Украине отключают аналоговое ТВ

Сегодня, 31 августа, в Украине отключат аналоговое телевизионное вещание, вместо него будет работать цифровое.

"Кабинет министров постановлением от 13 июня 2018 No 509 внес изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины относительно сроков использования аналоговой технологии телевизионного вещания. Следовательно, 31 августа 2018 года аналоговое телевизионное вещание прекращается на всей территории страны. Месяц назад, 31 июля, произошло отключение аналогового радиосигнала в Киеве и Кировоградской области", - напоминает Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

В то же время, аналоговое телевещание будет действовать до 31 декабря 2018 на территориях, граничащих с Россией, а также для Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НГТУ) и местных телекомпаний, не имеющих цифровых лицензий. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 29 августа.

По данным председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко, около 40% аналоговых передатчиков продолжат свою работу до конца нынешнего года.

По его словам, 1063 передатчики будут отключены 1 сентября полностью и 25 передатчиков будет отключено частично.

13 июня Кабинет министров принял решение о продлении сроков использования технологий аналогового телевизионного вещания до 31 августа 2018 года. Продолжение действия аналогового телевещания распространяется на все области, кроме Киева и Кировоградской области, где аналоговое вещание отключили 31 июля 2018.

В Кабмине ожидают, что принятие такого решения позволит провести поэтапный переход от аналогового к цифровому вещанию и будет способствовать повышению уровня информационной безопасности Украины. Окончательное отключение аналогового сигнала в Украине должно состояться в апреле-мае 2019 года. Об этом сообщает УНИАН.