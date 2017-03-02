В Украине подготовят список угрожающих информбезопасности сайтов для закрытия

Министерство информационной политики Украині Министр информационной политики Украины Юрий Стець поручил ведомству подготовить список угрожающих информбезопасности сайтов для закрытия. Об этом он заявил на пресс- конференции, сообщают "Українські новини".

"В ближайшие две недели я хотел бы, чтобы он (заместитель министра информполитики Дмитрий Золотухин, - ред). принес на экспертный совет при Министерстве информполитики, куда входят медиаэксперты и общественные деятели, перечень сайтов, которые должны быть закрыты", - сообщил он.

Министр в качестве примера привел сайт "Русская весна".

По его словам, данный перечень будет обсужден со Службой безопасности Украины и в самом экспертном совете. Далее Мининформполитики будет искать механизм для их закрытия.

"Есть одна проблема: ни в одном законе Украины не описан механизм, как на это реагировать", - добавил Стець.

Министр подчеркнул, что, скорее всего, закрытие сайтов будет осуществляться через суд.

Стець отметил, что необходимо предусмотреть изменения в закон, чтобы была возможность более оперативно реагировать на сайты, угрожающие информбезопасности.

По его мнению, экспертный совет - это тот инструмент, который не должен допустить цензуры.

Напомним, 25 февраля президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о создании "Доктрины информационной безопасности Украины". Документ определяет национальные интересы Украины в информационной сфере, угрозы их реализации, направления и приоритеты государственной политики в информсфере. Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram и Facebook. Оперативно и лаконично о самом важном.

