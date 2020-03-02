В Украине появился телеканал "Дом" для жителей ОРДЛО

В Украине с 1 марта начал вещание развлекательно-Информационный телеканал "Дом" для жителей временно оккупированных территорий.

Об этом шла речь во время презентации Министерством культуры 2 марта, трансляцию вел телеканал НАШ.

Как отметил и.о. генерального директора телеканала UATV Юлия Островская, главной целью этого телеканала является возвращение жителей оккупированных территорий к политической, культурной и общественной повестки дня Украины.

"Известно из тех же социологических опросов, люди очень устали от политизированного контента и хотят видеть на своих" голубых экранах "что-то более комфортное, мотивационный контент, который будет давать возможность расслабиться и получить заверения в лучшем будущем", - рассказала Островская.

Медіаплатформа "НАШ"

https://nash.live