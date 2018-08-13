Операторам упростили доступ к инфраструктуре, что позволит расширить диапазон пользователей до 19 миллионов.

В Украине предлагают юридически закрепить минимальную скорость интернета 30 Мбит/сек. Об этом сообщил на странице в Facebook первый вице-премьер- министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

По его словам, правительство работает над тем, чтобы развивать цифровую экономику и расширить доступ к широкополосному интернету для всех жителей.

"Правительство поддержало нашу инициативу об упрощении доступа операторов телекоммуникаций к инфраструктуре. Ожидаем, что это увеличит количество подключений к фиксированному широкополосному доступу с 5 до 19 млн пользователей. Меняем законодательство, а точнее целый ряд нормативных актов, чтобы: провести мониторинг состояния развития широкополосного доступа к интернету в Украине; юридически закрепить, что скорость интернета не может быть меньше 30 Мбит/сек, если для развития инфраструктуры привлекаются государственные средства", - написал Кубив.

Он отметил, что Украина обменивается опытом с другими странами и ищет пути кооперации и сотрудничества для развитию широкополосного интернета.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине самый дешевый интернет в мире. Также Украина опустилась на четыре позиции в мировом рейтинге скорости интернета