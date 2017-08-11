В Украине создали черный список таксистов

Украинские активисты, устраивавшие в Киеве "охоту на живца" на водителей запрещенного "Яндекс. Такси", выполнили-таки свое обещание и запустили ресурс collaborant.me, куда вносят данные водителей этого сервиса. Об этом на Facebook сообщил известный волонтер Роман Доник.

"Идет война, и враг сильнее и с большей численностью. В том числе благодаря вот таким вот "это не моя война" и "это война олигархов". Список таксистов будет пополняться", - написал Доник, передают Вести.

Авторы сайта сообщают, что уже внесли в него больше сотни таксистов. По их замыслу, этими людьми должны заинтересоваться налоговая и СБУ. И действительно, беглый прозвон по указанным там номерам показал, что водители в базе реальные и действительно работали или работают в "Яндекс. Такси".

Впрочем, новость о том, что их внесли в черный список, воспринимают довольно флегматично. "Я работал в "Яндекс. Такси" еще до того, как оно попало под санкции. Сейчас нет, - говорит Максим Ф., ездящий на "литовце" Opel Vectra. - О негативе в адрес "Яндекс. Такси" я не слышал. Внесли так внесли, что они мне сделают? Если поцарапают или обольют краской машину, будут нести уголовную ответственность".

Адвокат Ростислав Кравец обращает внимание, что имеет место разглашение персональных данных. "Этим занимается уполномоченный по правам человека, кроме того, с заявлениями можно обращаться в полицию - о вмешательстве в частную жизнь и распространение персональных данных. Они могут обратиться к регистратору доменного имени и к хостеру сайта, чтобы закрыть ресурс".

Український Бізнес Ресурс

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