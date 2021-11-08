В Украине за бюджетные деньги снимут первый фильм об ЛГБТ под названием "Мой юный принц"

В центре сюжета - 17-летний подросток-бунтарь Поль. Он ведет разгульную жизнь в своем шикарном доме на деньги, вырученные бабушкой от продажи произведений искусства.

Корреспондент.net пишет, что на первый украинский фильм об ЛГБТ под названием "Мой юный принц" выделено 20 млн гривен бюджетных средств. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщают Українські новини со ссылкой на Государственное агентство по вопросам кино.

"Совет по государственной поддержке кинематографии 12.10.2021 принял решение о предоставлении государственной поддержки кинопроекту "Мой юный принц" в сумме 20 млн гривен", - говорится в сообщении.

Указано, что этот проект победил на 17-м конкурсе Госкино. В центре сюжета - 17-летний подросток-бунтарь Поль. Он ведет разгульную жизнь в своем шикарном доме на деньги, вырученные бабушкой от продажи произведений искусства, пока не встречает парня Антуана и его отца Марка.

В фильме снимутся украинские актеры: Петр Ниневский, Виктория Литвиненко, Евгений Лесничий, Ксения Жданова, Анастасия Пустовит.

Планируемая дата премьерного показа фильма - июль 2022 года.