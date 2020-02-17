В Украине заблокировали сеть "ботоферм", обслуживавших главарей "Л-ДНР"

Украинские контрразведчики заблокировали деятельность сети пророссийских "ботоферм", действовавшей в пяти городах страны, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Злоумышленники использовали платформы для создания и продвижения фейковых аккаунтов и сообществ, которые распространяли в соцсетях фейки о ситуации в Украине.

Группировка зарегистрировала более восьми тысяч активных аккаунтов,которые занимались распространением российской пропаганды, подстрекательством, запугиванием украинцев, рассылкой сообщений о минировании объектов и информатаками на аккаунты высокопоставленных украинских чиновников. Через эти же аккаунты продавали огнестрельное оружие, взрывчатку и наркотические средства.

В сети их регистрировали через российские онлайн-сервисы, предоставляющие услуги виртуальных мобильных номеров.

Частично оборудование использовалось для перенаправления телефонного трафика операторов "Феникс" и "Лугаком", работающих в ОРДЛО на сети отечественных операторов. По информации спецслужбы, этими услугами пользовались главари подконтрольных Кремлю террористических группировок "Л- ДНР".

При обысках в Киеве, Ирпене, Харькове, Днепре и Дубно (Ровенская область) правоохранители изъяли компьютерную технику, спецоборудование (GSM-модемы, шлюзы) и более 22 тысяч SIM-карт украинских мобильных операторов. А также черновики регистрации пользователей социальных сетей, устраивавших провокации под сообщениями украинских политиков.

Украинская спецслужба проверяет возможную причастность специальных и разведывательных органов РФ к организации сети "ботоферм".

Напомним, 4 декабря 2019 года Служба безопасности Украины заблокировала деятельность групы лиц, организовавшей массовую регистрацию и дальнейшее продвижение фейковых аккаунтов в интернете в интересах России и боевиков "ДНР".