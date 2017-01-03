В Украине запретили российский сериал "Человеческий фактор"

03 января 2017, 13:55
 Масс-медиа Источник: 112.ua

Прокатное удостоверение аннулировали из-за недостоверных сведений в документах

Госкино отменило государственную регистрацию и аннулировало прокатное удостоверение российского телесериала "Человеческий фактор" (реж. Александр Замятин). Об этом говорится в сообщении Госкино в Facebook.

Отмена государственной регистрации и аннулирование государственного удостоверения произошли на основании статьи 15 Закона Украины "О кинематографии" (выявление в документах, поданных субъектом кинематографии, недостоверных сведений).

Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обнародовал перечень из 545 фильмов и сериалов, запрещенных в Украине в течение последних двух лет.

Источник: 112.ua
 
 
 