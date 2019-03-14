В Украину не пустили россиянина-журналиста из канадской телекомпании

Украинские пограничники не пропустили через границу одного аккредитованного на выборы президента журналиста - гражданина Российской Федерации, который представлял одну из канадских телекомпаний. Об этом во время брифинга о мерах по усилению системы охраны границы во время проведения выборов заявил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает корреспондент УНН.

"С момента активизации въезда аккредитованных журналистов пограничники не пропустили через границу одного журналиста - гражданина Российской Федерации, который представлял одну из канадских телекомпаний и в свое время нарушил порядок въезда в временно оккупированный Крым", - сказал представитель ГПСУ.

Всего, по его словам, по спискам ЦИК ожидается прибытие более 800 представителей СМИ. По состоянию на утро 14 марта в Украине уже находится почти 60 представителей иностранных СМИ, добавил Слободян.