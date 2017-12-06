В Украину не пустили журналистов из Грузии

Украинские пограничники сегодня отказали во въезде в страну трем журналистам грузинского Первого телеканала. Об этом сообщает Первый канал Грузии.

В посольстве Грузии в Украине отметили, во въезде в Украину было отказано трем сотрудникам телеканала - журналисту Саломеи Кокиашвили оператору Зазе Шуквани и инженеру Левану Гулбани.

По данным телеканала, журналистов задержали на несколько часов в аэропорту, а затем объявили об отказе во въезде на территорию Украины.

"Украинская сторона объяснила недопуск представителей СМИ мерами безопасности, хотя официальных комментариев от МИД не поступало", - отметили в посольстве Грузии в Украине.

Издание Грузия онлайн сообщает, что 5 декабря в Украину не пустили журналистов двух ведущих каналов Грузии. Среди них корреспондент европейского бюро телекомпании Рустави 2 Тамар Нуцубидзе и корреспондент канала ТВ Пирвели Вахо Саная.

5 декабря 2017 года сотрудники ГПУ и СБУ пришли с обыском в квартиру, где проживал Саакашвили. Его попытались задержать по подозрению в содействии участникам преступных организаций. Задержание происходило на крыше дома, куда забрался политик. Позже сторонники Саакашвили не дали правоохранителям его увезти, заблокировав их автомобиль. Протестующие помогли политику выбраться из авто, разбив стекла и сломав дверь.

Примерно в то же время глава ГПУ созвал экстренный брифинг, на котором объявил, что акции Саакашвили в Украине якобы спонсировал беглый олигарх Сергей Курченко из окружения Виктора Януковича. Позднее сторонники Саакашвили установили перед Радой несколько палаток, а после ночной потасовки, где пострадали обе стороны, политик призвал президента Петра Порошенко "прекратить провокации".

6 декабря ГПУ объявила Саакашвили в розыск.