В Украину вернулся осужденный в Беларуси журналист Шаройко

В Беларуси бывшего собкора УНИАН незаконно приговорили к 8 годам лишения свободы за якобы шпионаж.

Незаконно осужденный украинский журналист Павел Шаройко был помилован в Беларуси и уже вернулся в Украину.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Twitter.

"Еще один украинский узник, журналист Павел Шаройко, приговоренный в Беларуси к 8 лет, был помилован и уже дома в Украине", - заявил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал положительные новости о Шаройко.

Бывший собственный корреспондент УНИАН в Беларуси Шаройко был задержан в Минске 25 октября 2017 года. Его обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины.

Главное разведывательное управление Министерства обороны Украины подтвердило, что Шаройко работал в ведомстве на должности руководителя пресс-службы и в 2009 году уволился по состоянию здоровья.

23 мая 2018 года стало известно, что Верховный суд Беларуси приговорил Шаройко к 8 годам лишения свободы.

5 октября председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик сообщил, что официальный Минск рассматривает вопрос помилования Шаройко. В январе 2018 года его перевели из СИЗО КГБ Беларуси в колонию в Бобруйске.

26 сентября этого года президент Беларуси Александр Лукашенко выразил готовность в ближайшее время на взаимной основе решить вопрос с помилованием Шаройко и обвиняемого в Украине белорусского гражданина Юрия Политики.

Сегодня, 4 октября, стало известно, что Новозаводской районный суд Чернигова освободил из-под стражи Политику, подозреваемого в шпионаже.