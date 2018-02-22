В Украину запретили ввоз российских книг-раскрасок для детей

В Украину запретили ввоз еще девяти российских изданий, а также детских раскрасок.

Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания.

Госкомтелерадио отказал ООО "Форс Украина" в выдаче разрешения на ввоз в Украину из России восьми книг Валерия Синельникова (издательство ООО "Центрполиграф", Москва) и книги "Веселая компания" из серии "Сто точек. Соедини и нарисуй" (издатель - ООО" Издательство "Э", Москва)".

Книги не впустила на основании решения экспертного совета по вопросам анализа и оценки издательской продукции, который нашел в книгах запрещенные в Украине вещи.

В частности, в выходных данных детской книги "Веселая компания" указано: "Отпечатано в России. Республика Крым", что является нарушением государственного суверенитета Украины.

Такая же географическая "ошибка" содержится в книгах психолога В.Синельникова, который в каждом своем издании просит читателей перечислять ему деньги по адресу: "Российская Федерация, Республика Крым, г.Симферополь".