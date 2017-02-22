В Узбекистане журналиста освободили после 18 лет тюрьмы

Редактор оппозиционной газеты Мухаммад Бекжан - младший брат бежавшего из страны политика Мухаммада Салиха - после 18 лет заключения вышел на свободу

Мухаммад Бекжан: в 1999 и в последние годы заключения

В Узбекистане после 18-летнего заключения на свободу вышел журналист, редактор оппозиционной узбекской газеты "Эрк" (Воля) Мухаммад Бекжан. Об этом сообщает узбекская служба Радио Свобода со ссылкой на родных журналиста.

Бекжан был освобожден из колонии в городе Зарафшане сегодня, 22 февраля. При выходе из колонии его встретили старшие братья Камил и Джуманазар Бекжаны.

Спустя полчаса после освобождения из тюрьмы в телефонном разговоре с журналистом Бекжан сообщил, что находится в хорошем настроении и вместе с братьями едет в дом своих родственников в Хорезме.

Бекжан является младшим братом оппозиционного политика Мухаммада Салиха, который считался одним из главных оппонентов покойного президента Узбекистана Ислама Каримова.

Также он являлся главным редактором оппозиционной газеты "Эрк". По данным правозащитных организаций, именно по этой причине власти долгое время удерживали его в тюрьме.

Узбекские спецслужбы похитили Бекжана в марте 1999 года в Киеве и вывезли его в Узбекистан. На родине он был обвинен в причастности к организации взрывов, произошедших в феврале того же года. Узбекский суд приговорил Мухаммада Бекжана к 15 годам тюрьмы.

В 2011 году, за месяц до освобождения из колонии, его срок был продлен еще на 4 года и 8 месяцев.