В Ужгороде задержали администратора пророссийских групп

СБУ разоблачила в Ужгороде администратора пророссийских групп в соцсетях.

Злоумышленник создал фейковые аккаунты в соцсетях и администрировал сообщества, где систематически, за российские деньги, распространял антиукраинские материалы, дискредитировал власть и пропагандировал военную агрессию РФ на Востоке Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

Во время обыска оперативники изъяли у задержанного компьютерную технику с доказательствами его противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 109 (распространение материалов с призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.