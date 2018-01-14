В "Википедии" заявили, что кто-то отредактировал статью о выборах-2018 в России и "победе" Путина

В настоящее время в Google и "Википедии" нет упоминания о том, что действующий президент России Владимир Путин победил на выборах в 2018 году. Ошибку исправили спустя 20 минут.

Поисковик Google выдавал информацию о победе действующего президента РФ Владимира Путина на выборах президента России 2018 года, поскольку кто-то из пользователей отредактировал статью о выборах в "Википедии". Об этом сообщил РБК исполнительный директор российского отделения "Викимедиа" (обеспечивает поддержку "Википедии") Станислав Козловский.

По его словам, "неизвестный дописал фамилию Путина в преамбулу статьи о выборах, после чего поисковик индексировал ее и отобразил в выдаче новый вариант".

Козловский добавил, что через 20 минут ошибка была исправлена. Сейчас и в Google, и в "Википедии" нет упоминания о том, что Путин победил на выборах президента в 2018 году.

14 января в поисковике Google при запросе о выборах президента России в 2018 году появлялся справочный блок, в котором говорилось, что победителем стал Путин.

Президент РФ объявил о намерении вновь баллотироваться 6 декабря 2017 года. Партия "Единая Россия" поприветствовала его решение идти на выборы в качестве самовыдвиженца.

26 декабря инициативная группа официально выдвинула Путина кандидатом в президенты России на выборах 18 марта 2018 года. 28 декабря ЦИК РФ зарегистрировал его группу избирателей и разрешил президенту РФ начать избирательную кампанию.

Согласно результатам опроса "Левада-центра", проведенного с 1-го по 5 декабря, действующего президента на выборах готов поддержать 61% респондентов.