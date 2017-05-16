В "Яндексе" уверены, что их бизнес не пострадает от украинских санкций

Санкции не окажут негативного влияния на бизнес "Яндекса", но украинские пользователи пострадают. Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании.

"Яндекс развивает свои сервисы для Украины с 2005 года. Больше 12 лет мы делаем украинский поиск, карты украинских городов, навигацию, образовательные проекты и ещё несколько десятков разных проектов. Всё это время наша украинская команда работает в строгом соответствии с законодательством Украины, вкладывает все свои усилия в создание качественных продуктов", - сказано в заявлении пресс-службы.

В то же время в компании подчеркнули, что от ограничений пострадают пользователи их сервисов в Украине.

"Это санкции против 11 миллионов украинских пользователей, которые ежемесячно выбирают наши сервисы, и против тысяч украинских организаций, которые используют наши технологии и сервисы для развития своих бизнесов. Бизнес группы компаний Яндекса, конечно, очень большой, и санкции не окажут на него негативного влияния. Но мы считаем Украину важной частью нашей работы и сожалеем, что санкции сводят на нет все многолетние усилия нашей команды", - добавили в "Яндексе".

Механизм блокировки доступа к российским информационным ресурсам в Интернете и запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено отработать Кабинету министров и Службе безопасности при участии Национального банка Украины. Об этом сообщает УНИАН.