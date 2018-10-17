В YouTube заявили об устранении сбоя в работе

Наибольшее количество жалоб было зарегистрировано в США, Австралии, Японии и европейских странах.

Видеохостинг YouTube сообщил, что все неполадки в работе сервиса были оперативно устранены.

"Мы вернулись! Спасибо за ваше терпение. Если у вас все еще наблюдаются проблемы, сообщите нам", – говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter видеохостинга утром в среду, 17 октября.



Напомним, 17 октября около 4.00 по киевскому времени произошел массовый сбой в работе YouTube по всему миру. Около 43% жалоб пользователей были связаны с проблемами при просмотре видео, еще 37% пользователей не могли зайти на сайт, а 19% указывали на невозможность авторизации. Больше всего число жалоб пришлось на США, Австралию, Японию, страны Европы.

Ранее в Facebook объявили, что видеосервис Watch, который уже год работает в США, станет доступным по всему миру и создаст альтернативу YouTube.