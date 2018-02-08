В заблокированной редакции "Вестей" начался пожар

Из редакции "Вестей" срочно эвакуируют людей из-за внезапно начавшегося сильного задымления. Сегодня в издание пришли силовики применили слезоточивый газ.

Как сообщается на сайте издания, после появления дыма сработала сирена и через несколько минут приехали МЧСники.

Некоторые люди оказались заблокированы в неработающих лифтах и между этажей. Начинается паника.

"Вонь ужасная, дышать просто нечем. Из-за того, что лифты не работают, приходится спускаться пешком. Вы представляете - спускаться в дыму 30 этажей? Не удивлюсь, если люди начнут терять сознание", - отметила одна из очевидцев происходящего.

Очевидцы также сообщают, что люди заблокированы между этажами. Некоторые начинают паниковать.

"Мы стоим на 13 этаже в заблокированном лифте. То есть лифт не двигается, выйти из него невозможно. Люди паникуют", - написал корреспондент "Вестей".

Фото: vesti-ukr.com

Ранее мы сообщали, что по офису "Вестей" во время обыска ходил юрист с пистолетом.

Глава НСЖУ уже осудил блокирование "Вестей" силовиками. "Это дикарство".