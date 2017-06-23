В Женеве неизвестно кто и почему арестовал EUR15 млн залога за Евровидение-2017

Украина, при подготовке к Международному песенному конкурсу "Евровидение- 2017", предоставила Европейскому вещательному союзу финансовую гарантию для достойного проведения конкурса в сумме 15 миллионов евро, сообщает UA:Перший.

Так как страна успешно организовала и провела конкурс, деньги должны были вернуться Украине, но залог в Швейцарии арестовали.

"Однако Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), что Женевское управления принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру наложения ареста на сумму этой гарантии", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что управление, арестовавшее залог, не объяснило в своем письме причин такого решения и не указало инициатора.

"Мы наняли юридическую фирму из Швейцарии, поскольку нужно выяснить все обстоятельства дела и определить порядок применения процедуры наложения ареста согласно швейцарскому законодательству", - прокомментировал сложившуюся ситуацию Зураб Аласания.

Как сообщал MIGnews.com.uа, организационный комитет международного песенного конкурса "Евровидение-2017" планирует выплатить 142 млн гривен по 250 договорам по итогам проведения конкурса. Также известно, что по состоянию на 12 июня были подписаны платежные документы по закрытию договоров на сумму 8,31 млн гривен.