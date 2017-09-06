В Zikе возмущаются обысками, говорят что Дыминский заходил только раз

Как рейдерский захват расценивает обыски в офисах информагентства и телеканала ZIK во Львове его руководство.

Об этом заявил на ленте агентства генеральный директор медиа-холдинга ZIK Игорь Туркевич, сообщает корреспондент Укринформа.

"Это уже выходит за пределы и иначе, как рейдерским захватом, названо быть не может. Работа телестудии и информационного агентства частично заблокирована. В действиях правоохранителей отсутствует какая-либо логика. Это просто политический заказ Авакова и Ко. Я не удивлюсь, если наши зрители завтра включат ZIK и ничего не увидят, мол, в связи с ДТП вещание канала приостановлено", - отметил Туркевич.

По его словам, причиной обысков являются якобы следственные действия в рамках дела о смертельном ДТП с участием автомобиля, который принадлежит инвестору ZIK Петру Дыминскому и которое произошло 18 августа около Львова.

Как отмечает ZIK, Дыминский был в помещении информагентства только один раз - восемь лет назад во время торжественного открытия пресс-центра ИА ZIK.

В ZIKе добавляют, что обыски прошли не только в офисах инвестора, но и на старой базе футбольного клуба "Карпаты", где тренируются дети и где Дыминский был три года назад.

В то же время в телефонном разговоре с корреспондентом Укринформа руководитель департамента коммуникаций Нацполиции Украины Ярослав Тракало сказал, что обыски могут проходить несколько дней, и только после их завершения общественность ознакомят с результатами.

А советник министра МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook написал, что целью обысков является поиск образцов ДНК Дыминского, чтобы сравнить их с ДНК, которая найдена в его авто. По словам советника министра внутренних дел, с каждым днем следователи Нацполиции собирают все больше фактов и доказательств, которые могут привести к изменению процессуального статуса Дыминского, который пока определяется как "свидетель".