ВАСУ отказался отменять запрет российских интернет-ресурсов

Высший административный суд Украины (ВАСУ) отказал в удовлетворении иска студента Киево-Могилянской академии Никиты Евстифеева о признании неправомочным указа Президента о запрете в Украине российских интернет- ресурсов. Об этом в среду, 14 июня, со ссылкой на сообщение "Интерфакс- Украина" передаёт БИЗНЕС.

Такое решение суд принял на заседании в среду, заслушав позиции сторон. В частности, коллегия судей ВАСУ отказала в признании противоправными и недействительными ряда пунктов указа Президента от 15 мая о введении в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" 31 мая.

Это решение может быть обжаловано в Верховном суде Украины. Истец Евстифеев после заседания суда заявил, что примет решение о возможной подаче апелляции на решение ВАСУ после изучения полного текста судебного решения.

Как известно, 15 мая Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ, которым ввёл в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

Как сообщал БИЗНЕС 12 июня, СБУ владеет доказательной базой о ведении гибридной войны РФ против Украины. Ранее в Высшем админсуде приняли сообщение о минировании за пожар и прекратили работу.

БИЗНЕС.ua

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