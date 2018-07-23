Ведущий Fox News после интервью с Путиным провел отпуск в России

Журналист американского телеканала Fox News Крис Уоллес взявший интервью у президента РФ Владимира Путина после саммита в Хельсинки, провел свой отпуск в России. Об этом сообщает газета New York Times.

«У меня были некоторые сомнения. Но я подумал: почему бы и нет?» — сказал господин Уоллес коллегам по телефону перед тем, как пойти с женой на балет в Мариинский театр. Журналист рассказал, что вместе с семьей посетил Москву и Санкт-Петербург, его несколько раз узнавали на улице, в целом поездка прошла без проблем. «Не было ни одного признака каких-либо неприятностей или чего-то такого»,— сказал господин Уоллес.

Крис Уоллес взял интервью у Владимира Путина в российском посольстве в Хельсинки после саммита с президентом США Дональдом Трампом. Оно продолжалось 34 минут. Президент России ответил на вопросы о Крыме, расширении НАТО, российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году, политических убийств в России и другие. По данным исследовательской службы Nielsen, в Соединенных Штатах интервью посмотрели 3,2 млн человек.

Крис Уоллес рассказал New York Times, что добивался разрешения взять интервью у Владимира Путина несколько месяцев. Оно было получено после официального объявления о проведении саммита Россия—США в Хельсинки. Кремль поставил только одно условие: Fox News должен был показать интервью в эфире целиком.

Крис Уоллес берет интервью у гостей Fox News уже 15 лет. Ранее Владимир Путин уже отвечал на его вопросы — это было в 2005 году. В 2016 году журналист был одним из модераторов предвыборных дебатов Хиллари Клинтон и Дональда Трампа.