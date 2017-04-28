Венедиктов: "Эхо Москвы" прекращает сотрудничество с Веллером до его извинений

Писатель Михаил Веллер не вернется в эфир радиостанции "Эхо Москвы" до тех пор, пока не извинится перед ведущей Ольгой Бычковой.

Об этом заявил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в Twitter.

"Эхо Москвы" прекращает свое сотрудничество с Михаилом Веллером до его извинения перед Ольгой Бычковой", - написал он.

Эхо Москвы прекращает свое сотрудничество с Михаилом Веллером до его извинения перед Ольгой Бычковой.Венедиктов также принес извинения за поведение Веллера в эфире.

"Я как главный редактор приношу свои извинения перед слушателями "Эха Москвы", зрителями RTVI и Ольгой Бычковой за поступок Михаила Веллера", - подчеркнул он. Я, как главный редактор, приношу свои извинения перед слушателями Эха Москвы, зрителями RTVI и Ольгой Бычковой за поступок Михаила ВеллераДо этого Веллер во время эфира устроил скандал, посчитав, что ведущая Бычкова сбивает его с мысли.

"Лучшее, что вы можете сделать, - это меня не перебивать", - воскликнул он. Бычкова извинилась, добавив, что будет время от времени задавать вопросы. Это вывело писателя из себя. Он швырнул микрофон, затем плеснул ведущей в лицо водой из чашки и выбросил чашку, и ушел со словами: "Скотина тупая! Я тебя больше не знаю"..

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