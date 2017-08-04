Вересня уволили с NewsOne после инцидента с Семченко в эфире

Телеканал NewsOne расторг контракт с ведущим Мыколой Вереснем после того, как в эфире он облил гостя программы Александра Семченко водой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил владелец канала Евгений Мураев.

"По итогам вчерашнего эфира могу сказать следующее. Все его участники показали себя несдержанными и плохо воспитанными людьми, далекими от понимания диалога. С сожалением могу констатировать очевидный факт: гражданское противостояние в нашей стране давно уже дошло до той точки, когда люди просто перестали слушать и слышать кого-то с другим мнением. В социальной сети все попытки спорить быстро превращаются в хамство и бан. Поэтому у многих уже давно сложился круг общения, в котором одни только единомышленники. То же самое происходит и в эфире, гости приходят туда со сложившимся набором штампов, которые спешат обрушить друг другу на голову с воплями и руганью", - написал Мураев.

Он отметил, что с Вереснем будет расторгнут контракт, а Сергея Пояркова и Александра Семченко временно не будут приглашать на эфир.

"Я понимаю эту проблему, но она никак не оправдывает ни Вересня, ни Пояркова, ни Семченко. Менеджмент канала принял решение прекратить контракт с ведущим, а гостей, опустившихся до истерики, в эфир временно приглашать не будут", - написал Мураев.

3 августа в эфире программы "Люди Вересня" на телеканале NewsOne ее ведущий Мыкола Вересень в ходе дискуссии облил водой из стакана одного из приглашенных экспертов.