Верховный суд Испании приговорил Лионеля Месси к 21 месяцу лишения свободы

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси был приговорен Верховным судом Испании к 21 месяцу лишения свободы за мошенничество при неуплате налогов. Об этом сообщает издание Marca.

Общая сумма неуплаты в период с 2007-го по 2009 год составила более четырех миллионов евро. Однако в Испании за подобные экономические преступления срок до двух лет не является реальным заключением, а значит аргентинец понесет данное наказание условно.

Напомним, что недавно ФИФА дисквалифицировала Месси на четыре матча за оскорбление арбитра в матче против Чили, но после того как нападающий сборной Аргентины подал апелляцию на это решение, наказание было отменено.