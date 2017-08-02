Вирус Коксаки угрожает Украине: симптомы и лечение

В Турции одна из украинских семей заразилась вирусом Коксаки. По словам нардепа Виталия Куприя, заболевание коснулось семьи его товарища.

"Сейчас в Турции, приехали 20.07, на третий день младший ребенок заболел вирусом Коксаки, но тогда врачи не сказали, что это. После этого переболели все, болею сейчас я, форма болезни страшная: 4 дня температура 40, потом сыпь размером с горох по всему телу и лопается, не сплю третий день, плюс диарея. И такое было со всеми членами семьи", - процитировал нардеп.

В июне подобная ситуация произошла с украинскими детьми в одном из турецких отелей во время купания.

Дальнейшее распространение вируса может коснуться Украины, о чем в комментарии УНН заявил заведующий клинико-диагностической лабораторией инфекционной больницы Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского Александр Карловский.

Что такое вирус Коксаки

Энтеровирус, который хорошо распространяется в кишечно-желудочном тракте. Свое название получил от одноименного города в США, где его впервые обнаружили в 1950-х годах. Причиной появления может стать отсутствие чистой питьевой воды, плохая канализация, попадание сточных вод в водоемы, а также пренебрежение правилами гигиены. Вирус могут подхватить и взрослые, и дети возрастом до десяти лет. Он передается через общую посуду, грязные овощи и фрукты, немытые руки, а также неочищенную питьевую воду.

Карловский отмечает, что вирус опасен для пожилых людей и детей.

"Смертность небольшая, но все зависит от ослабленности организма. Если он сопровождается какими-то другими болезнями - можем иметь летальный исход. Вирус сопровождается температурой, высыпаниями на теле. Лечится он временем", - подчеркивает он.

Симптомы

Время от заражения до развития первых симптомов составляет от 2 до 10 дней. Начинается заражение обычно остро, с резкого подъема температуры тела до 39 градусов. Также резко ухудшается общее самочувствие, появляется головная боль и боль в мышцах.

Симптомы включают тошноту, рвоту и диарею, а также появление маленьких болезненных пузырьков и язвочек на слизистой оболочке рта.

Температура сохраняется несколько дней, затем нормализуется (при условии классического течения инфекции).

Как лечить

Лечение вируса предусматривает симптоматическую помощь. Температуру сбивают жаропонижающими средствами, боль от надрывов во рту могут облегчить гелем для десен при прорезывании зубов, а для горла использовать спреи. После каждого приема пищи больному нужно полоскать рот.

Пораженные участки на коже обрабатывают антисептиком, а также применяют антигистаминные средства. Медики советуют пить много воды, чтобы быстрее выводить из организма токсины и снижать температуру.

При правильном лечении заболевание должно пройти в течение 8-10 дней.

Врачи уточняют, что распространение вируса зависит от социально-бытовых условий. В Украине существует риск распространения, поскольку на украинских курортах мало отелей и гостиниц с нормальной канализацией и питьевой водой.

В связи с заболеваниями украинских граждан в турецких отелях Министерство иностранных дел Украины дало поручение посольству в Турции изучить вопрос эпидемиологической ситуации в стране, о чем в комментарии "Интерфакс- Украина" сообщил представитель департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.