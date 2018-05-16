Вирус "Сталин" терроризирует компьютеры под гимн СССР

Эксперты по кибербезопасности выявили новый вирус-блокировщик. Вредоносная программа носит название StalinLocker и использует образ Иосифа Сталина, передает Вести.Экономика.

Сообщается, что новый вирус попросту удаляет все данные с компьютера пользователя при неправильном вводе необходимого кода. Уникальность блокировщика в том, что он создает механизм своего автозапуска и пытается прекратить остальные процессы компьютера, в частности, завершая работу проводника. Распознать новый вирус довольно просто - на экран выводится изображение Иосифа Сталина и начинает играть гимн СССР.

Для введения кода деблокировки программа отводит 10 минут, после чего удаляет все файлы на дисках. При этом при каждом новом запуске количество выделенного времени уменьшается в три раза. Если код будет введен верно - вредоносная программа прекращает работу и деактивирует свой механизм автозапуска. На текущий момент специалистам удалось вычислить код, который деактивирует вирус. Оказалось, что он он попросту представляет собой разницу между текущей датой и датой образования СССР.