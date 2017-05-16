"Вконтакте", "Одноклассники" и "Яндекс" заблокируют - указ Порошенко

Президент Петр Порошенко продлил санкции против ряда физических и юридических лиц.

Об этом говорится в указе от 15 мая.

Президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

В списке санкций 1228 физических лиц и 468 юридических лиц.

Санкции предусматривают блокирование доступа к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс", "Mail.ru" и ряда других российских IT-компаний.

"Запрет Интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам/сервисов", - говорится в тексте.

26 апреля Кабмин предложил СНБО продлить срок применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в связи с вооруженной агрессией России против Украины, содействием и финансированием ней террористической деятельности, что привело к нарушению территориальной целостности страны, прав и свобод ее граждан, временной оккупации части территории, многочисленных человеческих жертв, реальным и потенциальным угрозам национальным интересам, национальной безопасности и суверенитета Украины.