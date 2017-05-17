"ВКонтакте" разослала украинским пользователям инструкции по обходу блокировки сайта

Российская социальная сеть "ВКонтакте" разослала своим украинским пользователям нструкцию, как получить доступ к сервису, в случае его блокировки со стороны провайдеров.

"ВКонтакте всегда позиционировал себя вне политики, наш сайт - это прежде всего удобная площадка для общения, где каждый может высказать свою точку зрения независимо от страны и национальности. Мы понимаем, как важно оставаться на связи с родными и близкими. Если ваш провайдер по каким-либо причинам заблокировал доступ к "ВКонтакте", вы можете воспользоваться следующими способами..." - отмечается в сообщении.

Согласно ему, блокировку можно обойти и на компьютере, и мобильном телефоне, несколькими способами.

Как сообщалось, секретарь СНБО Александр Турчинов отмечал, что социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" использовались для незаконного сбора информации, через них велась информационная агрессия против Украины, "кондовая пропаганда".

"Они используются даже для вербовки агентурной сети российскими спецслужбами и много других связанных с этим проблем. Более того, именно в этих социальных сетях, в первую очередь, во "ВКонтакте", больше всего распространяется пиратский контент. А мы с вами европейская страна... и мы должны ограничить возможность пользоваться пиратским контентом", - уточнял А.Турчинов.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мэйл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru запрещен на три года.