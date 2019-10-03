Владельца ZiK, 112 и NewsOne допросили по статье о терроризме

Владельца телеканалов ZiK, 112 Украина и NewsOne, депутата из фракции Оппозиционная платформа - За життя Тараса Козака допросили по трем статьям, включая терроризм. Об этом он сообщил в эфире телеканала 112.

"Сегодня меня допрашивали по трем статьям, одна статья - это терроризм, вторая статья - это финансирование терроризма, а третья статья - легализация средств, полученных преступным путем", - рассказал Козак.

Он сообщил, что среди вопросов упоминалась попытка провести на канале NewsOne телемост с Россией. Допрос, по словам Козака, длился полчаса - сорок минут.

4 сентября стало известно, что Козак финансировал партию ОПЗЖ, вложив 1,6 млн грн.

26 сентября Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания отказал в продлении телеканалу 112 Украина цифровых лицензий на вещание.

Вчера Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания попросил Окружной административный суд Киева аннулировать лицензию на вещание, выданную телеканалу NewsOne.