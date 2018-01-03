Владельцы Playboy заявили о закрытии журнала

Руководство популярного журнала для мужчин Playboy рассматривает возможность закрытия его печатной версии

Как пишет The Wall Street Journal, управляющий партнер в частной акционерной компании Rizvi Traverse, которой принадлежит контрольный пакет акций компании Playboy, Бен Конн рассказал, что взамен компания сможет сосредоточиться на развитии партнерства с ночными клубами и казино.

"Мы хотим сосредоточиться на том, что мы называем Мир Playboy, что намного больше, чем небольшое, устаревшее печатное издание. Мы планируем в 2018 году сделать трансформацию от медиа-бизнеса до компании-бренда", - сказал Конн.

Окончательное решение о закрытии печатной версии Playboy еще не принято, но в компании говорят, что продажи из года в год падают.

По данным WSJ, журнал наносит компании ущерб на 7 млн долларов ежегодно.

Rizvi Traverse получила контроль над Playboy в 2011 году. Частью соглашения было условие хранить печатную версию, пока жив его основатель Хью Хефнер.