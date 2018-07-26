"Власти" Крыма попросили Booking.com разъяснить ограничение работы сервиса

Министерство курортов и туризма Крыма обратилось к руководству Booking.com в связи с ограничением компанией работы на полуострове, сообщил глава министерства Вадим Волченко. «Мы сделали официальный запрос в компанию Booking и ждем официального ответа от них с разъяснением, с чем связана эта ситуация»,— сказал господин Волченко (цитата по «РИА Новости»).

Booking.com ограничил работу в Крыму 16 июля. На сайте пропала возможность бронирования отелей и апартаментов в туристических целях, при этом, для деловых поездок бронирование по-прежнему доступно. Также были обнулены рейтинги и история отзывов крымских отелей, после чего Ассоциация малых отелей Крыма заявила, что намерена объявить компании вотум недоверия в связи с односторонним разрывом партнерских договоренностей.

По словам Вадима Волченко, политика Booking.com не оказывает существенного влияния на туристический сезон. Он подчеркнул, что компания вряд ли заинтересована в ограничении работы с крымскими отелями, так как терпит из-за этого убытки. В свою очередь Алексей Черняк, глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму, предложил отелям применить к Booking.com ответные санкции.

«Это будет хорошим вторым наказанием тому же Booking и всем остальным, которые думают, что раз мы в Крыму, то можем поступать так, как хотим,— заявил господин Черняк.— Наши отельеры выполняют свои обязательства честно. Многие теперь задумываются, а стоит ли с Booking на следующий год заключать договора».

Ранее в пресс-службе Booking.com подтвердили, что теперь сервис предоставляет возможность забронировать жилье в Крыму лишь в рамках деловой поездки, подчеркнув, что делают все для того, чтобы обеспечить соблюдение действующего законодательства.