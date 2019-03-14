Власти США проверяют соглашения Facebook о предоставлении доступе к данным пользователей

Власти США начали проверку соглашений Facebook об обмене данными с некоторыми из партнеров компании, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, жюри присяжных в Нью-Йорке решило направить требование о предоставлении сведений как минимум двум известным производителям смартфонов и других устройств, которые имели доступ к личным данным сотней миллионов пользователей соцсети. Названия компаний не уточняются.

Всего же таких компаний было более 150. Они иногда без согласия на то получали сведения о друзьях пользователя, контактную информацию и другие данные. За последние два года Facebook прекратил партнерство с большинством из них.

"Мы сотрудничаем со следователями и серьезно относимся к этим проверкам. Мы предоставили информацию, ответили на вопросы и пообещали, что будем продолжать это делать", - приводит газета слова представителя Facebook.

Напомним, в феврале стало известно, что руководство Facebook и Федеральная торговая комиссия США согласовывают многомиллиардный штраф в связи с расследованием нарушений соцсетью конфиденциальности пользователей.

По данным СМИ, речь может идти о крупнейших выплатах в истории корпорации.