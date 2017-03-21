Вместе с корреспондентом УНИАН Цимбалюком в Москве задержали оператора "1+1" и аспиранта МГУ

Полиция в Москве задержала двух украинских корреспондентов.

Вместе с корреспондентом УНИАН Романом Цимбалюком полиция в Москве задержала оператора "1+1" и аспиранта исторического факультета МГУ Захара Сарапулова, который 18 марта, в день аннексии Крыма, вывесил на балконе флаг Украины.

Об этом сам Цимбалюк рассказал в комментарии УНИАН.

"Полиция сказала, что на "02" поступил звонок, что якобы мы выкрикивали лозунги и возможно проводили митинг, что явилось основанием для доставки в отделение полиции", - заявил он.

"Нас троих задержали - Захар, который нам давал интервью, я и оператор "1+1" Никита Бородин", - добавил Цимбалюк.

Как сообщал УНИАН, Цимбалюк рассказал, что его задержали после того, как он записал интервью с Сарапуловым.

"После того как мы записали интервью, Захар достал флаг Украины, и мы его тоже сняли. После чего подъехала полиция и начала проверять документы. В результате полицейские начали говорить, что якобы мы проводили митинг и, возможно, выкрикивали какие-то лозунги, и сейчас нас доставили в отделение полиции в здании МГУ. Забрали паспорта, аккредитации", - сообщил Цимбалюк.

Журналист заявляет о безосновательности задержания. "По российскому законодательству, они не имели право нас задерживать. Мы снимали в общественном месте, на улице, практически в сквере, неподалеку от смотровой площадки", - добавил он.