Вместо ВКонтакте: канадцы предлагают создать соцсеть Ukrainians

Команда из 30 программистов канадской IT-компании StartupSoft заявила о желании создать соцсеть Ukrainians. Об этом сообщает официальная страница соцсети.

"Команда из 30 программистов с StartupSoft вместе с Александрой Струмчинской готовы разработать украинскую соцсеть одновременно для трех платформ: web, iOS и Android", - говорится в сообщении.

Сейчас разработчики собирают подписи, чтобы убедиться в необходимости такой соцсети.

"Если к 1 июня количество подписчиков достигнет 50,000+, StartupSoft разработает продукт в течение 4-х месяцев", - говорится в сообщении Ukrainians.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндекса. Инициатором блокирования российского веб-ресурса Яндекс была Служба безопасности Украины.

Механизм блокировки доступа к российским информационным ресурсам в Интернете и запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено разработать Кабинету министров и Службе безопасности с участием Нацбанка.

В Кремле заявили, что не забывают "принцип взаимности" в связи с принятием решения о блокировании Украиной ряда российских Интернет-ресурсов.