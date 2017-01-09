Во Франции друзья в Facebook признаны ненастоящими

В опубликованном на сайте высшего суда Франции официальном заявлении говорится, что кассационный суд Франции объявил друзей в Facebook ненастоящими, сообщает Le Figaro.

Текст решения утверждает, что дружба в социальных сетях совсем не обозначает дружбу в традиционном понимании этого слова.

"Дружить в соцсетях обозначает обращение между людьми, связанными общими интересами или одним родом деятельности", - сообщается в постановлении.

Суд принял данное решение в ходе рассмотрения иска, в котором французский юрист попросил об отводе шести членов адвокатской коллегии. Он аргументировал это тем, что все они "дружат" на Facebook, что, в свою очередь, может повлиять на "беспристрастность их суждений".

В результате суд не согласился с доводами юриста и принял решение, что дружба в социальной сети никак не повлияет на решение коллегии.