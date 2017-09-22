Во Франции начнет вещание пропагандистский телеканал "Russia Today"

Российский государственный пропагандистский телеканал Russia Today (RT) с декабря 2017 года начинает вещание во Франции. Об этом сообщает журнал Les Inrockuptibles в номере от 20 сентября, передает RFI.

"Владимир Путин совсем скоро окажется в ваших гостиных", - сообщает журнал, поместив на обложку лицо президента РФ с заголовком "Путин за вами наблюдает".

В начале публикации интервью с главредом нового канала, автор Амели Кентель приводит краткое досье последних скандалов, связанных с RT: "слухи о вмешательстве в президентские выборы в США, конфликт главы RT Маргариты Симоньян с правозащитной организацией Репортеры без границ, обвинения в клевете во время предвыборной кампании Макрона."

Также RFI пишет, что пропагандистский телеканал запускает журналист Ксения Федорова, которая задавала вопрос Макрону в Версале о том, почему во время президентской кампании RT отказали в аккредитации в его предвыборном штабе. На что президент Франции ответил, что это не СМИ, а "органы пропаганды".

Сообщается, что цель телеканала во Франции "предоставлять французской аудитории достоверную информацию быстро, и не односторонне, а показывать другую часть истории. (…) Предоставлять другую перспективу, но не то, что в СМИ называют "российской точкой зрения" - это абсолютная ложь".

Также сказано, что основная ставка будет сделана на репортажи без монтажа. В офисе будет работать 50 журналистов из 100-130 сотрудников.

Кроме того отмечается, что вещание планировали запустить еще до президентских выборов во Франции, однако планам помешал кризис. RT France получил лицензию на девять лет.

RT - российская государственная сетевая многоязычная телевизионная компания, ориентированная на зарубежную аудиторию. Существует с 2005 года, финансируется правительством России, центральный офис расположен в Москве.