Во Львове пресекли нелегальную ретрансляцию телеканалов России и ДНР

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили во Львове ретрансляцию запрещенных на территории Украины пропагандистских телеканалов России и самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українські Новини.

Правоохранители установили, что группа местных жителей организовала нелегальную продажу телевизионных приставок с заранее настроенным доступом к запрещенному контенту.

Своих клиентов они подыскивали через созданный в сети Интернет собственный веб-ресурс.

Во время санкционированных обысков в офисном помещении оперативники спецслужбы обнаружили оборудование, которое подтверждает их противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства продолжаются следственные действия.

Как сообщали Українські Новини, ранее сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой блокировали в Киеве ретрансляцию российских телеканалов. Ранее Верховная Рада запретила ввоз российских книг с антиукраинским содержанием.