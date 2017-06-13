Во Львовской области главред интернет-издания требовал взятку у чиновника за прекращение журналистского расследования - СБУ

Журналист, который также возглавляет одну из общественных организаций, требовал у руководителя филиала госпредприятия $500 за прекращение журналистского расследования, сообщили в Службе безопасности Украины.

Во Львовской области за вымогательство задержан главред интернет-издания Фото: ssu.gov.ua

Во Львовской области правоохранители разоблачили главного редактора интернет-издания, который требовал взятку у чиновника. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Журналист, который также возглавляет одну из общественных организаций, по словам правоохранителей, требовал у руководителя филиала госпредприятия $500 за прекращение журналистского расследования и непубликацию разоблачающей информации о нем в СМИ.

"Сумму в гривневом эквиваленте главный редактор получил на банковскую карточку, после чего сообщил чиновнику, что материал "заказали" конкуренты, чтобы добиться увольнения его с должности", - отметили в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса (вымогательство).