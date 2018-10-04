ВР просит СНБО ввести санкции против юрлиц-учредителей "112" и NewsOne

Верховная Рада Украины приняла постановление об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) (No9157) относительно юрлиц-учредителей телеканалов "112 Украина" и "NewsOne".

За соответсвующее постановление проголосовали 229 нардепов, передает Цензор.НЕТ.

Согласно постановлению, Верховная Рада рекомендует СНБОУ ввести санкции в отношении компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов "112 Украина" и "NewsOne". В приложении к постановлению отмечается, что санкции должны коснуться ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ",ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ" и ООО "Новости 24 часа".

Согласно информации на сайте телеканалов, ООО "Новости 24 часа" - указана в структуре собственности канала "NewsOne", остальные 6 юридических лиц указаны в структуре собственности телеканала "112 Украина".

Согласно постановлению ВР, должны быть аннулированы и прекращены лицензии и другие разрешения, которые необходимы для осуществления деятельности указанных юрлиц, должен быть запрет на использование ими радиочастотного ресурса Украины.

Санкции должны предусматривать блокирование активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащем его имуществом, предотвратить вывод капиталов за пределы Украины, прекратить выполнение экономических и финансовых обязательств. Кроме того, санкции должны включать запрет на сделки относительно ценных бумаг эмитентами которых являются указанные юрлица, на выдачу разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства.

Ранее группа "ИС" сообщала, что в Раде зарегистрирован проект постановления об антиукраинской деятельности двух телеканалов.