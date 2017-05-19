Все мобильные операторы выполнили указ Порошенко: закрыли доступ к российским соцсетям

Оператор мобильной связи "lifecell" и телекоммуникационный провайдер "Триолан" заблокировали доступ к российским сайтам, которые запрещены указом президента.

Как сообщили в пресс-службе lifecell, доступ к соответствующим ресурсам был отключен утром 19 мая.

Гендиректор провайдера "Триолан" Вадим Сидоренко заявил, что компания решила не дожидаться рекомендаций по возможным вариантам закрытия доступа и решила действовать методами, которые есть в наличии у провайдера.

"В 10:00 пятницы мы закрыли доступ ко всем ресурсам, которые были в санкционном списке", - сказал он.

Отметим, что "lifecell" стал последним мобильным оператором, который закрыл доступ к запретным сайтам.

Напомним, ранее мобильные операторы "Киевстар" и "Vodafone-Украина" заблокировали доступ пользователей к подпавшим под санкции российским сайтам.

Президент Петр Порошенко подписал указ о санкциях против Яндекса и Вконтакте. После этого в СБУ отметили, что саму соцсеть блокировать в Украине пока не будут.

Интерфакс-Украина

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