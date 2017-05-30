Все сайты боевиков ОРДЛО должны быть заблокированы - Геращенко

Все информационные ресурсы боевиков ОРДЛО должны быть заблокированы, потому что они нарушают украинское законодательство.

Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Тристоронней контактной группы Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Следующий этап - заблокировать все сайты ОРДЛО как таковые, что нарушают украинское законодательство, сеют межнациональную вражду, выступают против территориальной целостности и суверенитета Украины, - написала она.

При этом Геращенко отметила последние высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона, назвавшего российские СМИ Russia Today и Sputnik органыами пропаганды.

Как подчеркивает Геращенко, французские журналисты и общественники не осудили такие высказывания главы государства и не расценили их как наступление на свободу слова.

Потому что все эти Раши тудей имеют к свободе слова очень сомнительное отношение, - написала Геращенко.

По ее мнению, позиция Макрона не вызвала негативных реакций, потому что на Западе осознают информационную составляющую этой "войны РФ против всего цивилизованного мира".

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